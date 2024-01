Potsdam/Falkensee - Der Brandenburger Landtag bekommt in der kommenden Woche königlichen Besuch: Sternsingerinnen und Sternsinger aus Falkensee im Havelland bringen den Parlamentariern ihren Segen, wie der Landtag am Dienstag mitteilte. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke wird die jungen Besucherinnen und Besucher in Potsdam empfangen. Die Sternsinger sammeln Spenden für Kinder in Not.

Die Aktion Dreikönigssingen steht in diesem Jahr unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde - in Amazonien und weltweit“. Dabei geht es nach Angaben des Kindermissionswerks um die Bewahrung der Schöpfung und den respektvollen Umgang mit Mensch und Natur am Beispiel des Amazonas in Südamerika. Die bundesweite Aktion wurde 1959 von der katholischen Kinder- und Jugendarbeit ins Leben gerufen.