Besonderer Besuch beim Regierenden Bürgermeister: Die Sternsinger bringen ihre Botschaft ins Rote Rathaus – ein Thema sind auch Kinderrechte.

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat Sternsingerinnen und Sternsinger der St. Mauritius-Grundschule in Lichtenberg im Roten Rathaus empfangen. Für rund eine Stunde hatte der CDU-Politiker eine Pause von den Diskussionen um sein Krisenmanagement während des tagelangen Stromausfalls im Berliner Südwesten.

Anlass für den Besuch der Sternsinger ist der Tag der Heiligen Drei Könige am 6. Januar. Als Caspar, Melchior und Balthasar verkleidet sangen 15 Kinder aus der dritten bis sechsten Klasse Lieder und bekamen vom Bürgermeister eine Führung durch seinen Amtssitz.

Sie klebten ihren Haussegen „Christus mansionem benedictat“ (Christus segne dieses Haus) für 2026 etwa über die Tür von Wegners Amtszimmer und vom Senatssitzungssaal - aber auch über die Tür eines Lego-Modells, das in der Vorhalle des Wappensaals steht.

Wegner zeigt ein Rathausmodell

Wegner wies darauf hin, dass auch sein Amtszimmer im Modell des Rathauses zu sehen sei - und eine Lego-Figur des Regierenden Bürgermeisters, die keine Haare hat.

Die Aktion Dreikönigssingen des Kindermissionswerks Die Sternsinger und des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend steht dieses Jahr unter dem Motto „Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit“.

Kinderarbeit gebe es hierzulande nicht mehr, sagte Wegner, räumte aber ein: „Beim Thema Kinderrechte kann man durchaus nochmal gucken, ob wir auch in Deutschland besser werden können.“ Vielleicht gebe es auch die Möglichkeit, sie im Grundgesetz zu stärken.

Für ihr Projekt sammelten die Sternsingerinnen und Sternsinger Spenden und hatten dafür sogar ein Kartenlesegerät mit ins Rote Rathaus gebracht. Wegner steckte ganz traditionell einen Schein in eine der Sammeldosen. Im vergangenen Jahr kamen bundesweit nach Angaben des katholischen Hilfswerks mehr als 48 Millionen Euro zusammen.