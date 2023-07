Ein Mitarbeiter gibt ein Brot in die Tasche einer Frau an der Brotausgabe der Tafel.

Magdeburg/Mannheim/Berlin - Andreas Steppuhn ist neuer Vorsitzender der Tafel Deutschland. Der langjährige Vorsitzende der Tafeln für Bedürftige in Sachsen-Anhalt wurde am Freitag mit 58,4 Prozent der Stimmen gewählt, wie der Verband mitteilte. Damit tritt er die Nachfolge von Jochen Brühl an, der sich nach zehn Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl gestellt hat.

„Ich bedanke mich für das Vertrauen und die Wahl zum Vorsitzenden der 969 Tafeln in Deutschland. Durch meine langjährige aktive Zeit in der Tafel-Bewegung weiß ich, dass es genug zu tun gibt - es geht um die wirksame Bekämpfung von Armut, Lebensmittelrettung, Umverteilung sowie um die Verantwortung der Politik“, sagte Steppuhn. Ganz oben auf der Agenda müsse die ausfinanzierte Kindergrundsicherung stehen.

Der 61-jährige Steppuhn ist ausgebildeter Stahlbetonarbeiter und war lange Gewerkschafter bei der IG Bau. Er saß für die SPD im Bundestag und im Landtag Sachsen-Anhalts. Seit 2015 führt er den Tafel-Landesverband. Die Tafeln versorgen bedürftige Menschen mit Nahrungsmitteln und Gegenständen des persönlichen Bedarfs.