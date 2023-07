Helmstedt - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) eröffnet am Freitag (12.00 Uhr) im Helmstedter Revier offiziell eine Klärschlamm-Verwertungsanlage. Die Anlage ging schon im vergangenen Jahr in Betrieb, es ist eine der ersten in Niedersachsen. Auch in Hannover wurde in der vergangenen Woche eine sogenannte Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage in Betrieb genommen.

In einer solchen Anlage wird ausschließlich der in Kläranlagen anfallende Schlamm thermisch verwertet. Mit der Verbrennung von Klärschlamm soll auch die knappe Ressource Phosphor zu mehr als 80 Prozent recycelt werden können. Damit sollen weniger Nitrat und Schadstoffe auf die Böden und ins Grundwasser gelangen.

Bisher werden die Klärschlämme entweder als Dünger auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgebracht oder in Kohlekraftwerken mitverbrannt. Mit der Inbetriebnahme der Anlage soll der Strukturwandel in der Region vorangebracht werden.