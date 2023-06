Aurich - Stephan Weil bleibt Vorsitzender der SPD in Niedersachsen. Er wurde am Samstag bei einem Landesparteitag in Aurich mit 93,4 Prozent wiedergewählt. Der 64-Jährige wurde für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Bei seiner vorherigen Wiederwahl im Mai 2021 kam er nach Parteiangaben auf 96,65 Prozent.

Weil ist seit 2012 Vorsitzender der niedersächsischen SPD. Ministerpräsident des Landes ist er seit 2013. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Spekulationen gegeben, ob Weil noch einmal antritt als Landesvorsitzender. Vor rund vier Monaten hatte er angekündigt, erneut kandidieren zu wollen.

In seiner ersten Amtszeit regierte er mit den Grünen zusammen - dies ist seit vergangenem Jahr wieder der Fall, eine Legislaturperiode regierte seine Partei mit der CDU.

Der Landesvorstand der niedersächsischen SPD besteht weiterhin aus fünf stellvertretenden Vorsitzenden. Bei dem Parteitag wurden fünf Politikerinnen und Politiker für diese Ämter gewählt. Die Bundestagsabgeordnete Dunja Kreiser, Landeswirtschaftsminister Olaf Lies und der Landtagsabgeordnete Philipp Raulfs bleiben im Amt, neu hinzugekommen sind der Fraktionsvorsitzende Grant Hendrik Tonne sowie Justizministerin Kathrin Wahlmann. Die höchste Zustimmung erhielt Lies - er bekam 197 von 200 Stimmen.

Ausgeschieden als Vize sind Dörte Liebetruth sowie die frühere Fraktionsvorsitzende Johanne Modder, die sich bereits vor einiger Zeit aus der Landespolitik verabschiedet hatte.

Liebetruth wurde neue Generalsekretärin der Landes-SPD. Sie erhielt 81,4 Prozent der Stimmen. Die 43-Jährige wird Nachfolgerin von Hanna Naber, die im vergangenen Jahr Landtagspräsidentin wurde. Liebetruth sitzt seit 2017 im Landtag in Hannover und ist Sprecherin der Landtagsfraktion unter anderem für Mobilität und Verkehr.