Erfurt - Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) hat in Anbetracht der Bauernproteste die Bedeutung gesellschaftlichen Zusammenhalts betont. „Wir dürfen nicht zulassen, dass wir aufgehetzt werden und dass unsere Gesellschaft auseinanderkippt“, sagte Stengele am Montag. Zuvor hatte er am Rande einer Kundgebung des Thüringer Bauernverbands in Erfurt unter anderem mit Bauernpräsident Klaus Wagner gesprochen. Er wolle weiter mit dem Verband über die Herausforderungen aber auch die Chancen der Energiewende im Gespräch bleiben. „Neben den inhaltlichen Themen ist wichtig, dass wir uns nicht gegeneinander aufhetzen lassen“, betonte Stengele.

Solange Demonstrationen friedlich und demokratisch seien, gehe der Dialog weiter. „Das Niederbrüllen vom Ministerpräsidenten gehört ebenso wenig zur demokratischen Auseinandersetzung wie rechte Gruppen, die den Protest für ihre Zwecke ausnutzen wollen“, kritisierte Stengele. Teilnehmende der Kundgebung hatten versucht, den Redebeitrag von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) mit Parolen, Buh-Rufen und Pfiffen zu übertönen.