Dresden - Die Bahnstrecke zwischen Bischofswerda und Görlitz muss an diesem Mittwochabend und auch Donnerstagabend bis zum jeweiligen Morgen gesperrt werden. Grund sei ein in den Spätschichten unbesetztes Stellwerk, wie die Länderbahn am Mittwoch mitteilte. Die Information sei erst am Mittwochmittag mitgeteilt worden. Es werde an einem Busnotverkehr gearbeitet.

Fahrgäste werden darum gebeten, sich zur aktuellen Situation vor einem geplanten Fahrtantritt zu informieren. Derzeit sei noch keine sichere Auskunft möglich, wann der Bahnverkehr wieder hochgefahren werde.