Steinwurf auf Bundestagsgebäude - Mann in U-Haft

Berlin - Ein Mann, der einen Pflasterstein auf die Glaseingangstür eines Gebäudes im Regierungsviertel geschleudert haben soll, befindet sich in Untersuchungshaft. Ein Bereitschaftsgericht habe Haftbefehl gegen den 48-Jährigen erlassen, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Laut Polizei handelt es sich um das zum Deutschen Bundestag gehörende Paul-Löbe-Haus in der Konrad-Adenauer-Straße.

Die Tür wurde bei dem Vorfall am Samstagmittag beschädigt. Einsatzkräfte der Polizei nahmen den Mann in Gewahrsam und stellten den Pflasterstein sicher. Der 48-Jährige soll politische Motive für den Steinwurf gehabt haben. Der Festgenommene wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung dem Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamts überstellt, so die Polizei. Er übernimmt die weiteren Ermittlungen. Zuvor hatten mehrere Medien über den Vorfall berichtet.

Tatverdächtiger ist polizeibekannt

Den Ermittlungen der Polizei zufolge beschädigte er bereits am 10. Januar das Gebäude des Bundesinnenministeriums durch einen Pflastersteinwurf. Für den Mann galt außerdem bereits ein polizeilich erteilter Platzverweis für den Bereich des Regierungsviertels.