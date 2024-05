Görlitz - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt am heutigen Sonntag nach Görlitz. Gemeinsam mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer will er im Gerhart-Hauptmann-Theater eine Vorstellung des Theaterstücks „Das beispielhafte Leben des Samuel W.“ von Lukas Rietzschel sehen. Der 30 Jahre alte Autor hatte es im Auftrag des Hauptmann-Theaters geschrieben. Darin stehen Aufstieg, Ansichten und das fiktive Leben eines populistischen Politikers im Mittelpunkt. Im Januar erlebte es seine Uraufführung. Zuvor will sich Steinmeier ins Goldene Buch der Stadt Görlitz eintragen und nachher mit Besuchern des Theaters ins Gespräch kommen. Am Montag besucht er dann die Fit GmbH in Zittau, den bekanntesten Hersteller von Spülmitteln in Ostdeutschland.