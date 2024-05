Berlin - Ein Mann soll am Sonntag im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg Steine in Richtung von Rettungskräften geworfen haben. Der 29-Jährige habe morgens in der Prenzlauer Allee zwei Sanitäter eines Rettungswagens, die sich in einem Einsatz befunden hätten, angesprochen und gebeten, ihn an der Hand zu behandeln, teilte die Polizei am Montag mit. Da es sich aus Sicht der Sanitäter um keinen Notfall gehandelt habe, hätten sie den Mann weitergeschickt.

Der 29-Jährige ging den Angaben zufolge zur gegenüberliegenden Straßenbahnhaltestelle und soll von dort zweimal mit Steinen in Richtung der Rettungskräfte geworfen haben. Dabei habe er den Krankenwagen getroffen, der unbeschädigt geblieben sei. Polizisten stellten die Personalien des 29-Jährigen fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen eines tätlichen Angriffs ein.