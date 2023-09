Dresden - Ob mit Orchester, Kinderchor oder an der Orgel: Neue Interpretationen des „Steigerliedes“ stoßen im Internet auf viel Interesse. Die bisher sechs Clips aus Sachsen haben auf Portalen wie Facebook, Instagram und Youtube innerhalb eines Monats mehr als eine Million Aufrufe erzielt, wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilte. Am erfolgreichsten sei bislang die Orchesterversion der Jungen Philharmonie Augustusburg mit fast 490.000 Aufrufen.

Fans der aus dem Bergbau stammenden Hymne, die zum immateriellen Kulturerbe zählt, können sich auf Nachschub freuen. Schon diesen Mittwoch soll unter dem Titel „Glück auf, Salam!“ eine Variante auf Persisch erscheinen. Geplant ist auch eine witzig-parodistische Version der Comedians „Zärtlichkeiten mit Freunden“ (27. September) sowie Adaptionen von Guggenmusikern aus Meerane und eine volkstümliche Variante mit der Erzgebirgsband „De Randfichten“.

Das „Steigerlied“-Projekt von „So geht sächsisch“ - der Imagekampagne des Freistaates - soll den Angaben nach zeigen, wie lebendig dieses Erbe in Sachsen auch heute noch ist und wie unterschiedlich, modern und zuweilen auch innovativ der ehrwürdige Bergmannsmarsch klingen kann.