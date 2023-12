Halle - Das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt warnt vor falschen Anschreiben mit dem Logo „Zensus 2023“. Die angeschriebenen Haushalte würden zu einer Datenmeldung aufgefordert und es werde ein Bußgeld angedroht, so die Behörde am Donnerstag in Halle. Richtig sei: Es gibt keinen „Zensus 2023“ und die Anschreiben stammen nicht vom Landesamt. Der nächste offizielle Zensus sei erst für das Jahr 2031 geplant. In Anschreiben des Statistischen Landesamts seien immer Kontaktdaten genannt und die E-Mail-Adressen endeten auf @stala.mi.sachsen-anhalt.de, nicht auf @outlook.com oder andere.