Erfurt - In Thüringen hat der Anteil an Drittgeborenen und weiteren Kindern einen neuen Höchststand erreicht. Als drittes oder weiteres Kind kamen im Jahr 2021 insgesamt 3116 Kinder lebend zur Welt, wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte. Dies sei ein Anteil von 20,3 Prozent an allen Lebendgeborenen des Jahres und der höchste Wert seit der erstmaligen Erfassung dieser Zahl im Jahr 2008. 13 Jahre zuvor kamen als drittes und weiteres Kind insgesamt 2438 Kinder zur Welt (Anteil: 14,1 Prozent).

Den Angaben zufolge kamen 2021 insgesamt 15.377 lebend geborene Kinder zur Welt, 2008 lag die Zahl noch bei 17.332 (-11,3 Prozent). Die Zahl der Erstgeborenen sank in diesem Zeitraum von 8970 auf 6557 (-26,9 Prozent). Ihr Anteil an den Gesamtgeburten ging von 51,8 auf 42,6 Prozent zurück. Die Zahl der Zweitgeborenen betrug im Jahr 2021 insgesamt 5704 lebend geborenen Kindern (Anteil: 37,1 Prozent aller Lebendgeborenen). Im Jahr 2008 lag dieser Wert noch bei 5924 Kindern (Anteil: 34,2 Prozent).

Nach Angaben der Statistiker sei der Rückgang der Geburtenzahl auf die gesunkene Zahl an Frauen in gebärfähigem Alter zurückzuführen. Dieser Rückgang mache sich zuerst an den Erstgeburten deutlich, teilte das Amt mit.