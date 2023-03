Eine Frau steht in einem Büro.

Kamenz - Frauen in Sachsen erhalten im Schnitt noch immer weniger Geld für ihre Arbeit als Männer. Die Lohnlücke betrug vergangenes Jahr im Mittel acht Prozent, wie das Statistische Landesamt am Montag in Kamenz informierte. Deutschlandweit stehen die Sächsinnen damit aber noch gut da: Der sogenannter Gender Pay Gap lag im Bundesschnitt bei 18 Prozent.

Die Erhebung beruht den Angaben nach auf dem Berichtsmonat April. Frauen in Sachsen erhielten demnach brutto im Schnitt ohne Sonderzahlungen 18,32 Euro pro Stunde, Männer dagegen 19,97 Euro.