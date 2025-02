Schalke, Kaiserslautern, Leipzig: Bislang hat es in der Torwartkarriere von Marius Müller nie zu einem Startelf-Einsatz in der Bundesliga gereicht. Das soll sich jetzt im hohen Sportleralter ändern.

Wolfsburg - Mit 31 Jahren steht Marius Müller vom VfL Wolfsburg vor seinem ersten Bundesliga-Spiel in der Startformation. Der frühere Torwart von Schalke 04, RB Leipzig und dem 1. FC Kaiserslautern soll am Samstag beim Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr/Sky) den verletzten Stammkeeper Kamil Grabara vertreten.

Das sei nicht „ein Traum“, sondern „der Traum“, sagte Müller in einem „Kicker“-Interview. „Wenn ich überlege, dass ich vor zwei Jahren mit fast 30 in der Schweiz saß und gegrübelt habe, ob das überhaupt noch mal was mit Deutschland und gar der Bundesliga wird, dann bin ich einfach nur dankbar für diesen Moment. Das stand immer ganz oben auf meiner Bucket-Liste.“

VfL-Trainer „macht sich keine Sorgen“

Grabara hatte sich am vergangenen Sonntag beim Wolfsburger 1:1 in Frankfurt eine Oberschenkel-Verletzung zugezogen und wurde von Müller bereits mehr als 60 Minuten erfolgreich vertreten. „Wir haben ihn im Sommer geholt, damit er uns in genau diesen Situationen weiterhelfen kann. Dass er eine Nummer zwei ist, der wir sofort das Vertrauen schenken können. Das muss er jetzt zeigen am Wochenende“, sagte VfL-Trainer Ralph Hasenhüttl.

Das Spiel gegen den deutschen Meister Leverkusen werde „gleich ein richtiger Test“ für den Torwart, sagte Hasenhüttl. „Wir werden nicht alles weg verteidigen können, da muss man dahinter auch einen Torhüter haben, der einen guten Tag hat. Von der mentalen Einstellung und der Herangehensweise mache ich mir bei ihm aber keine Sorgen. Da hat er schon viel erlebt in seiner Karriere. Er hat schon bei gestandenen Vereinen gespielt, bei denen viel Druck auf dem Kessel ist.“