Leipzig - Neuzugang Christoph Baumgartner gibt gegen den VfL Bochum sein Startelf-Debüt für RB Leipzig. Der österreichische Fußball-Nationalspieler kommt am Samstag im offensiven Mittelfeld neben Xavi Simons zum Einsatz. Benjamin Sesko ersetzt im Sturm Yussuf Poulsen, Kevin Kampl rückt nach überstandenen Hüftproblemen ebenfalls in die Startelf. In dieser ist für Timo Werner erneut kein Platz. Der Nationalspieler begann in dieser Saison bisher nur am ersten Spieltag in Leverkusen.

Bochums Trainer Thomas Letsch wechselt im Vergleich zum schwachen 1:3 gegen Mönchengladbach auf gleich fünf Positionen. Danilo Soares, Cristian Gamboa, Keven Schlotterbeck, Patrick Osterhage und Goncalo Paciencia bekommen ihre Chance von Beginn an.