Dani Olmo soll RB Leipzig aus dem Tore-Tief führen. Der Spanier gibt gegen Leverkusen sein Comeback in der Startelf.

Leipzig - Mit Dani Olmo in der Startelf will RB Leipzig die Ungeschlagen-Serie von Bayer Leverkusen beenden. Der spanische Fußball-Nationalspieler beginnt am Samstagabend im Top-Spiel der Bundesliga erstmals seit Anfang September wieder für RB Leipzig. Zuletzt hatte den verletzungsanfälligen Techniker eine Schultereckgelenksprengung zweieinhalb Monate außer Gefecht gesetzt.

Tabellenführer Leverkusen, der als einzige Mannschaft in der Liga bislang nicht verloren hat, setzt im Sturm auf einen Ex-Leipziger. Patrik Schick beginnt wie schon vor einer Woche in Augsburg, ersetzt den verletzten Victor Boniface. Florian Wirtz und Jonas Hofmann sollen den tschechischen Nationalspieler in Szene setzen.