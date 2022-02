Zwei Monate nach seinem Tod: Mirco Nontschew wurde beerdigt

Berlin/DUR/awe - Am 3. Dezember wurde Mirco Nontschew tot in seiner Wohnung in Berlin gefunden. Knapp zwei Monate nach dem Tod des ehemaligen Comedians wurde er nun beigesetzt. "Mirco Nontschew ist im Januar im engsten Kreis beerdigt worden", so der Manager Nontschews zu RTL.

Die genauen Todesumstände des 52-Jährigen sind bislang immer noch unklar. Fest steht jedoch, dass Nontschew eines natürlichen Todes gestorben sein soll. Jedoch muss die Obduktion des Leichnams abgeschlossen sein, damit eine Beisetzung erfolgen kann.

Nontschew feierte in den 1990er-Jahren große Erfolge mit der Comedy-Sendung "RTL Samstag Nacht". Zudem war er in den Kinofilmen "7 Zwerge" und "Siegfried" zu sehen. Kurz vor seinem Tod wirkte der Komiker in der dritten Staffel "LOL: Last One Laughing" mit.