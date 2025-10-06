Schauspieler Jason Isaacs blickt auf fast drei Jahrzehnte ohne Alkohol und Drogen zurück. An die erste Nacht ohne Rauschmittel kann er sich gut erinnern. Er erlebte sie an einem ungewöhnlichen Ort.

London - „White Lotus“-Star Jason Isaacs hat beschrieben, wie er vor fast 30 Jahren von Drogen und Alkohol losgekommen ist. Alles begann mit einer Nacht in der Sauna. „Heute vor 27 Jahren ging die Sonne über den ersten 24 Stunden auf, die ich in meinem gesamten Erwachsenenleben ohne Drogen oder Alkohol verbracht hatte“, schrieb der 62-jährige Brite auf Instagram.

Er habe die ganze Nacht nicht getrunken und in einer öffentlichen Sauna verbracht, um sich von der „Versuchung“ abzulenken. „Ich hatte keine Ahnung, wie lange es dauern würde, aber als ich an diesem Morgen blinzelnd, rosig und völlig überkocht herauskam, spürte ich etwas, das ich seit Jahrzehnten nicht mehr gefühlt hatte. Hoffnung. Ich hatte eine Nacht überstanden. Wer wusste schon, was noch alles möglich war?“

„Es gibt immer einen Weg zurück“

Seitdem habe er diesen Suchtmitteln „einen Tag nach dem anderen“ und manchmal auch nur eine Stunde oder einen Atemzug nach dem anderen widerstanden, berichtet Isaac. Er wolle mit dieser Nachricht anderen dabei helfen, sich auch für sich selbst ein anderes Leben vorstellen zu können.

„Egal, wie weit ihr euch entfernt glaubt, egal, wie unumkehrbar euch eure Situation erscheint, es gibt immer einen Weg zurück.“ Heute sei er „so dankbar, im Leben präsent zu sein – selbst für die schlimmen Dinge, die schmerzhaften, die beängstigenden“.

Isaacs spielte in den „Harry Potter“-Filmen Draco Malfoys Vater Lucius Malfoy. In Staffel drei der Hit-Serie „White Lotus“ war er als verzweifelter Familienvater zu sehen.