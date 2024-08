Los Angeles - US-Sängerin Ashanti („Happy“, „Foolish“) und Rapper Nelly sind Eltern eines Jungen geworden. Sie sei so stolz auf ihren Körper, dass er ihr ein Baby gegeben habe, schrieb Ashanti am Mittwoch (Ortszeit) zu einem Foto und einem Video von sich - in Unterwäsche - auf Instagram. So sähe sie nun vier Wochen nach der Geburt aus, kommentiert sie ihr Posting. Die „stolzen und glücklichen Eltern“ seien völlig in ihren Nachwuchs verliebt, teilte das Sprecherteam des Paares der Zeitschrift „People“ mit. Ihr kleiner Junge, Kareem Kenkaide Hayes, wurde demnach am 18. Juli geboren. Das Paar hatte die Schwangerschaft im April verkündet.

Für Ashanti ist es das erste Kind. Nelly, mit dem bürgerlichen Namen Cornell Haynes, ist Vater von zwei erwachsenen Kindern, zudem adoptierte er zwei Kinder seiner 2005 an Leukämie gestorbenen Schwester. Ashanti und Nelly waren seit 2003 länger zusammen, hatten sich dann aber wieder getrennt. Im vorigen Jahr fanden sie wieder zueinander.

Mit ihrem Debütalbum „Ashanti“ (2002) war die R&B-Sängerin und Songschreiberin vor 20 Jahren über Nacht berühmt geworden. Sie spielte auch in mehreren Filmen und TV-Produktionen mit, darunter „Coach Carter“ (2005), „Resident Evil: Extinction“ (2007) und „Army Wives“ (2013). Der 1974 in Austin (Texas) geborene Nelly war mit Alben wie „Country Grammar“ und „Nellyville“ erfolgreich und gewann mehrere Grammys.