Die Royals reisen im April nach Italien und in den Vatikan. (Archivfoto)

London - Großbritanniens Königspaar hofft auf ein Treffen mit Papst Franziskus, der seit gut einem Monat im Krankenhaus liegt und wegen einer Lungenentzündung behandelt wird. Sein Gesundheitszustand hatte sich zuletzt verbessert. Die Auslandsreise von König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) in den Vatikan und nach Italien solle wie geplant vom 7. bis 10. April stattfinden, teilte der Palast in London mit.

Geplant ist auch eine Audienz mit Franziskus (88). Man hoffe und bete, dass es sein Gesundheitszustand erlaube, den Besuch wie geplant stattfinden zu lassen, zitierte die britische Nachrichtenagentur PA eine Quelle im Palast.

Ein besonderer Hochzeitstag

Die Royals wollen zudem Rom und Ravenna besuchen. Die Reise fällt mit dem 20. Hochzeitstag des Königspaars zusammen. Charles und Camilla hatten am 9. April 2005 geheiratet - für beide ist es die zweite Ehe. Was zum Jubiläum geplant ist, gab der Palast nicht bekannt.

Charles soll während des Staatsbesuchs im italienischen Parlament sprechen und Präsident Sergio Mattarella und Ministerpräsidentin Giorgia Meloni treffen. Mit dem Papst wollen die Royals - abhängig von dessen Gesundheitszustand - das Heilige Jahr feiern. Die katholische Kirche begeht ein solches Jubeljahr in der Regel alle 25 Jahre. Charles ist nicht nur britisches Staatsoberhaupt, sondern auch Oberhaupt der anglikanischen Church of England. Geplant ist auch ein Besuch in der Sixtinischen Kapelle.