Der TikTok-Star "Ossi Ulle", bürgerlich Daniel Uhlich, ist im Alter von 35 Jahren gestorben. Sein Tod löste eine Vielzahl an Reaktionen im Netz aus. Nun gibt es weitere Neuigkeiten.

Lübeck. - Freunde und Fans trauern nach dem plötzlichen Tod von TikTok-Star "Ossi Ulle" um den 35-Jährigen.

Daniel Uhlich, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, hatte sich am Freitag nicht bei Freunden gemeldet. Diese verständigten demnach die Polizei, die ihn laut Medienberichten leblos in seiner Wohnung in Lübeck fanden.

Daniel Uhlich: TikTok-Star gestorben - Gerüchte kursieren

Seit dem Bekanntwerden des Todes von "Ossi Ulle" kursieren zahlreiche Gerüchte rund um die Todesursache im Netz. Häufig wird eine Überdosis Drogen oder ein Suizid vermutet. Eine enge Freundin äußerte sich nun gegenüber Tag24, dass dies besonders für die Mutter des Internetstars schlimm zu lesen sei.

In einem TikTok-Video erklärt eine weitere Freundin zudem, dass "Ossi Ulle" eines natürlichen Todes gestorben sei.

Zur genauen Todesursache machte die Polizei bisher laut Medienberichten jedoch keine Angaben.