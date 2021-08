Sylvie Meis und die Liebe auf den ersten Blick

Hamburg - TV-Moderatorin Sylvie Meis (43) hat sich nach eigenen Worten auf den ersten Blick in ihren heutigen Ehemann Niclas Castello (43) verliebt.

„Für uns beide war der Moment, als wir uns das erste Mal in die Augen geschaut haben, der Moment, als wir uns verliebt haben“, sagte Meis am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Kennengelernt hatte sich das Paar im Sommer 2019 auf der Hochzeit von Model Barbara Meier und Unternehmer Klemens Hallmann. Ein Jahr später heirateten Meis und Castello in Florenz. Mit ihrem Ehemann empfindet sich die Niederländerin als rundum glücklich. „Ich fühle mich sehr angekommen“, sagte Meis, die demnächst die Flirtshow „Love Island“ auf RTLzwei moderieren wird.