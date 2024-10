London - Taylor Swift hat nach Abschluss des europäischen Teils ihrer „Eras“-Tournee überraschend eine Spende für Tafeln in Großbritannien hinterlassen. Die Auswirkungen der „großzügigen Spende“ des amerikanischen Superstars seien landesweit zu spüren, zitierte die britische Nachrichtenagentur PA eine Sprecherin der Trussell food banks.

Demnach soll das Geld 1400 Tafeln im gesamten Land zugutekommen, darunter in den Städten Edinburgh, Liverpool, Cardiff und London, in denen Swift („Shake It Off“) im Sommer Konzerte spielte. Allein im Londoner Wembley-Stadion trat die 34-Jährige achtmal auf - so oft wie niemand sonst innerhalb einer einzigen Tournee.

Wie hoch die Spende war, wollte die Sprecherin nicht sagen. Sie betonte jedoch: „Es macht wirklich einen Unterschied, und hoffentlich wird es andere ermutigen, uns zu unterstützen, wenn sie können, und eine Rolle zu spielen.“ Swifts Unterstützung komme zu einer Zeit, in der es großen Bedarf gebe.