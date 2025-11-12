Nur wenige Musiker haben den Rock so geprägt wie Neil Young. Das Werk des Kanadiers gilt als bedeutsam, einflussreich und stilprägend. Jetzt wird Young 80 Jahre alt - und bleibt streitlustig.

New York - Konfliktscheu war Neil Young noch nie. Immer wieder zerstritt sich der kanadische Folkrock-Star, der heute 80 Jahre alt wird, während seiner nun schon viele Jahrzehnte andauernden Karriere schlagzeilenträchtig mit Band-Kollegen.

In jüngster Zeit knüpft sich Young vor allem die US-Regierung von Donald Trump vor. Trump sei seiner Ansicht nach der schlechteste Präsident in der Geschichte des Landes, hat der Kanadier, der auch die US-Staatsbürgerschaft besitzt, schon mehrfach gesagt.

Im Juni kam das Album „Talking to the Trees“

Auf seinem jüngsten Album „Talking To The Trees“ - veröffentlicht im Juni mit seiner neuen Band The Chrome Hearts, mit der er danach auch gleich um die Welt tourte - geht er beispielsweise auch den früheren Trump-Berater und Tech-Milliardär Elon Musk an. „If you’re a fascist, then get a Tesla“ („Wenn du ein Faschist bist, dann kaufe dir einen Tesla“), heißt es in dem Song - in Anlehnung an Musks Autofirma.

Zudem hat Young schon mehrfach seine Musik von Plattformen heruntergenommen, die seiner Ansicht nach auch Fehlinformationen verbreiten - oder damit gedroht.

Young sagt, was er denkt, immer geradeheraus - und vielleicht hat ihm gerade das auch ermöglicht, über so viele Jahrzehnte ein so monumentales und einflussreiches Werk abzuliefern.

Young begann mit Ukulele, Banjo und Gitarre

Geboren wurde der Folk-Rocker am 12. November 1945 in Toronto als Sohn eines Sportjournalisten. Die Familie zog bald hinaus aufs Land und wenige Jahre später ließen sich die Eltern scheiden. Young erkrankte als kleiner Junge an Kinderlähmung, bis heute ist seine linke Körperhälfte davon beeinträchtigt. Er begann schon früh mit der Musik - spielte Ukulele, Banjo und schließlich Gitarre.

Young versuchte sich an einer Solo-Karriere, blieb jedoch zunächst erfolglos. Später schloss er sich verschiedenen Bands an oder gründete neue, wie Buffalo Springfield, Neil Young & Crazy Horse oder die populäre Folkrock-Supergruppe Crosby, Stills, Nash & Young, mit der er 1969 beim legendären Woodstock-Festival auftrat. Zwischendurch versuchte er es auch immer wieder solo - etwa mit dem zarten Countrypop-Album „Harvest“ (1972) inklusive der berühmten Sehnsuchtsballade „Heart Of Gold“.

Lieber für die „schwierigere Fahrt“ entschieden

Dieser Song habe ihn auf die „Mitte der Straße“ gebracht, sagte Young später einmal in einem Interview. „Dort zu verweilen wurde für mich schnell langweilig, so steuerte ich auf den Graben zu. Eine schwierigere Fahrt, aber ich lernte dort interessantere Leute kennen.“ Alben wie „Time Fades Away“, „On The Beach“ und „Tonight's The Night“ stießen viele gerade erst neu gewonnene Fans sofort wieder vor den Kopf, gelten heute aber als Klassiker.

Das Gesamtwerk von Young, der nach zwei geschiedenen Ehen und drei Kindern inzwischen seit 2018 mit der US-Schauspielerin Daryl Hannah verheiratet ist, ist ausufernd, unübersichtlich, auch erratisch - und immer noch stetig wachsend. „Eine gute Sache an der Vergangenheit ist doch, dass man sie nicht mehr ändern kann. Also gibt es auch keinen Grund, zurückzugehen“, sagte Young einmal. „Die einzige Sache, die man ändern kann, ist die Gegenwart - und was als Nächstes passiert.“