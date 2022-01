Diese Prominenten sind 2022 gestorben

Halle (Saale)/DUR - Bereits am Anfang des Jahres 2022 musste sich von einigen großen Persönlichkeiten verabschiedet werden. So starb am 2. Januar 2022 der DDR-Produktgestalter Karl Clauss Dietel im Alter von 87 Jahren.

Am 9. Januar starb „Full House“-Star Bob Saget. Er wurde 65 Jahre alt. Auch von Hans-Jürgen Dörner mussten sich Familie, Freunde und Fans in diesem Jahr verabschieden. Er war Vorreiter einer modernen Spielinterpretation im DDR-Fußball.

Meat Loaf ist am 20. Januar 2022 gestorben. Der US-Sänger starb im Alter von 74 Jahren. Er wurde mit Hits wie „I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That)“ berühmt.

Viele weitere Musiker, Künstler, Schauspieler, Politiker und Sportler folgten ihnen. Eine Übersicht der verstorbenen Prominenten 2022.