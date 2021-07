Stallone: „wundervolle Familie“ ist bestes Geschenk

Los Angeles - Action-Star Sylvester Stallone hat seinen 75. Geburtstag gleich mit vier Frauen gefeiert.

Seine „wunderbare Familie“ sei das beste Geburtstagsgeschenk, dass er bekommen könnte, schrieb der Schauspieler auf Instagram zu einem Foto mit Ehefrau Jennifer Flavin (52) und ihren drei gemeinsamen Töchtern, Sophia (24), Sistine (23) und Scarlet (19).

In einem weiteren Foto hält er einen riesigen Kuchen in die Kamera, der mit einem Bild von Stallone verziert ist, auf dem er seinen Bizeps anspannt. Den Kuchen mit der Aufschrift „ROCK ON-75! Happy Birthday Sly!“ habe er in seinem Fitnesscenter bekommen. „Ich bin so dankbar für all die Menschen in meinem Leben, die ich liebe, so erfüllend“, schrieb der „Rocky“-Star.

Die jüngste Tochter Scarlet, konnte sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen. Sie postete eine Seite aus einem Familienalbum, das den deutlich jüngeren Stallone mit Unterhemd und Zigarette im Mund in der Küche zeigt, mit der Bildunterschrift 'Sly macht Frikadellen'. „Happy Birthday, Dad“, gratuliert der Teenager: „Bitte koch nicht nochmal.“