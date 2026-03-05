Ein Youtuber und Influencer hatte nach Gil Ofarims Sieg im Dschungelcamp eine Spendenkampagne zugunsten des fälschlich des Antisemitismus beschuldigten Hotelmitarbeiters gestartet. So viel Geld ist zusammengekommen.

Nach dem Sieg von Gil Ofarim im Dschungelcamp, initiierte ein Influencer eine Spendenaktion zugunsten des Leipziger Hotelmitarbeiters.

Magdeburg/Halle (Saale). – Der Youtuber und Influencer Sanijel Jakimovski hat Mitte Februar, nach dem Sieg von Gil Ofarim im RTL-Dschungelcamp eine Spendenaktion für den Leipziger Hotelmitarbeiter Markus W. ins Leben gerufen. Diesem hatte der Sänger 2021 fälschlicherweise Antisemitismus unterstellt.

Nun hat Jakimovski bekannt gegeben, wie viel Geld zusammengekommen ist: 20.635 Euro. Das gab der Influencer bei Instagram bekannt.

Influencer Sanijel Jakimovski initiiert Spendenaktion

Insgesamt hätten sich 972 Menschen an der Aktion beteiligt. "Besonders meine weibliche Community hat hier unfassbare Solidarität gezeigt (fast 70 %!). Aber egal ob 1 € oder 100 € – jeder einzelne Cent war ein Zeichen gegen die Ungerechtigkeit. Danke für dieses krasse Signal", kommentierte Jakimovski die Spendenbereitschaft der Menschen.

Das Geld habe Markus W. auch vollständig erhalten. Clementine Haufe, eine Freundin des Hotelmitarbeiters, bestätigte dies am 5. März auch auf Instagram.

Antisemitismus-Vorwurf durch Gil Ofarim: Hotelmitarbeiter weiß Spende zu schätzen

In dem Post blendete sie eine WhatsApp-Nachricht von Markus W. ein, in der er die Überweisung des Geldes mit einem Screenshot bestätigte. Sie bedankte sich im Namen des Hotelmitarbeiters bei jedem, der gespendet hat.

Zuvor hatte sich W. bereits zu der Spendenaktion geäußert. Er ließ über Jakimovski mitteilen, dass er einen Teil des Geldes an gemeinnützige Organisationen sowie an den Verein "Minilöwen Leipzig" spenden wolle.

Einen weiteren Anteil wolle er für "Zeit für mich und meine Familie, die zu jeder Zeit an meiner Seite stand", nutzen. Zudem sei er dankbar für diese Aktion und wisse den Zuspruch "sehr zu schätzen".

Sänger Gil Ofarim hatte Hotelmitarbeiter Markus W. 2021 zu Unrecht des Antisemitismus beschuldigt. (Foto: Imago/Star-Media)

Spendensumme so hoch wie Entschädigungszahlung von Gil Ofarim

Diese nun zusammengekommene Summe von mehr 20.000 Euro ist damit noch einmal so hoch wie die Entschädigung, die Gil Ofarim Markus W. noch zahlen muss.

Nach dem Dschungelcamp bestätigte Ofarim in einem Interview mit Frauke Ludowig, dass er Markus W. noch 20.000 Euro schulde.

Das Geld wolle er dem Hotelmitarbeiter noch in diesem Jahr überweisen.