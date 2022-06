Sonya Kraus: Moderatorin bezeichnet ihren Brustkrebs als "Geschenk"

Diagnose Brustkrebs - im vergangenen Jahr erhielt Moderatorin Sonya Kraus diese erschütternde Nachricht. Daraufhin wurden ihr beide Brüste amputiert. Mittlerweile ist nach ihrer Diagnose etwas Zeit vergangen und die 48-Jährige sieht ihre Krankheit mittlerweile als "Geschenk". Warum das so ist.

Frankfurt/DUR/lb - Im September 2021 war die Moderatorin Sonya Kraus zu einem Routine-Check-up beim Frauenarzt. Der erschreckende Fund: ein hochaggressiver Tumor in der rechten Brust. Vor wenigen Tagen stand ihr erster großer Auftritt auf dem roten Teppich nach ihrer Diagnose an. In einem Interview mit RTL äußerte sie sich überraschend zu ihrer Krankheit.

Sonya Kraus zeigt sich nach Krebs-Diagnose auf dem roten Teppich

Mit einem neongrünen Kleid und mit positiver Ausstrahlung stand sie auf dem roten Teppich. Doch in einem RTL-Interview gesteht die 48-Jährige an diesem Tag, dass sie sich an manchmal durchaus auch wie ein Zombie fühle. "Ich würde jetzt nicht sagen, dass mir die Sonne aus dem .. scheint, aber ich bin einfach dankbar", erzählt sie weiter. Erst vor rund einem Monat verkündete die Moderatorin, dass ihre Chemo-Therapie bald ein Ende haben könnte.

Es mache den Anschein, dass sie in den letzten Monaten wohl tiefer über ihr eigenes Leben nachgedacht habe. Im Interview erklärt sie: "Man genießt so viele Dinge, die man sonst einfach übersieht." Weiter fügt sie hinzu: "Gleichzeitig überdenkt man auch nochmal die ganze Lebenssituation und sagt sich so: 'Mhh, geht besser.'"

Sonya Kraus: Krebserkrankung sei ein "Geschenk"

Die zweifache Mutter bezeichnet ihre Krebsdiagnose als "Geschenk" - auch, wenn sie ihr zeitweise eine Glatze bescherte. Sie ist der Krankheit gegenüber optimistisch gestimmt und spricht von einer "super Prognose". "Bei mir wurde der Knoten in einem Babystadium entdeckt", schließt die Moderatorin ab.

Die 48-Jährige sei nun im Endspurt und gönne sich bald einen wunderbaren Sommer. "Dann lasse ich es richtig krachen", so Kraus. Die Moderatorin habe durch die Diagnose gelernt, das Leben in vollen Zügen zu genießen – gerade auch die kleinen Dinge.