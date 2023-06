Der Sohn der kubanischen Musiklegende Juan Formell ist tot. Juan Carlos Formell brach bei einem Auftritt in New York City vor dem Publikum zusammen und starb. Er wurde nur 59 Jahre alt.

Tod durch Herzinfarkt: Der kubanische Musiker Juan Carlos Formell starb bei einem Auftritt in New York City auf der Bühne.

New York City/DUR – Der bekannte kubanische Musiker, Juan Carlos Formell, von der legendären Band Los Van Van ist im Alter von 59 Jahren gestorben. Er erlitt während einem Auftritt im „Lehman Center for the Performing Arts“ in New York City auf der Bühne einen Herzinfarkt. Seine Bandkollegen, die Fans und seine Lebensgefährtin Danae Blanco, welche den Herzinfarkt gegenüber der „New York Times“ bestätigte, mussten alles mit ansehen.

Vor Ort waren außerdem Formells Bruder Samuel und seine Schwester Vannes welche ebenfalls Mitglieder von Los Van Van sind. Die Band unterbrach den Auftritt für eine halbe Stunde und teilte dem Publikum dann mit das Formell gesundheitliche Probleme habe.

Wenig später informierte ein Facebook Post dann über das Ableben des Musikers: „Jeder, der ihn kannte, weiß, wie besonders er als Mensch, als Profi und als Musiker war. Wir sind alle am Boden zerstört über diese Nachricht. Uns bleibt der Trost, dass er in seinen letzten Momenten auf der Bühne alles für unsere Musik, für unsere Familie, für Los Van Van und für seine Fans gegeben hat.“

Kubanische Band führt Tour auch nach Formells Tod fort

Des Weiteren gab die Band bekannt, dass die große Tournee durch die USA auch ohne Formell weitergeführt werden soll – zu seinen Ehren. „Wir werden Juan Carlos mit jedem Auftritt, mit jeder musikalischen Note, mit jedem Van Vaneros-Refrain Tribut zollen, so wie er es sich gewünscht hätte“, heißt es auf Facebook. Juan Carlos Formell sei nun wieder mit seinem Vater vereint.

Kubanische Band Los Van Van wurde von Musiklegende gegründet

Die kubanische Band Los Van Van wurde 1969 von der Musiklegende Juan Formell und anderen Größen der Musikszene Kubas, wie César Pedroso und José Luis Quintana, gegründet. Sie galt als eine der einflussreichsten Gruppen des postrevolutionären Kubas. Nachdem Juan Formell im Jahr 2014 verstarb, erklärte sich sein Sohn Juan Carlos Formell bereit, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und die Band als Bassist weiterzuführen.