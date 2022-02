So sah Harald Glööckler vor Schönheits-OPs und Botox aus

Dass Harald Glööckler einiges hat an sich machen lassen, ist unverkennbar. Selbstbewusst steht er zu seinen zahlreichen Eingriffen. Doch was hat Harald Glööckler eigentlich alles an sich machen lassen und wie sah er früher aus?

Magdeburg/DUR/it - Harald Glööckler macht kein Geheimnis daraus, dass er sich für sein Äußeres auch gerne mal unters Messer legt. Der 56-Jährige, der momentan im Dschungelcamp zu sehen ist, war schon immer ein Paradiesvogel.

Doch im Laufe der Jahre hat sich sein Aussehen stark verändert. Und auch vor seinem Einzug in den RTL-Dschungel hat er sich noch einmal generalüberholen lassen.

Bereits in einem Interview im April 2021 mit t-online hat der Modedesigner erzählt, dass er sich vor dem Dschungelcamp noch einmal aufhübschen möchte. So ließ er sich vorher noch eine Ladung Botox spritzen und tätowierte sich den Bart, die Augenbrauen, die Lippen und zog mit Permanent Make-up seinen Lidstrich nach, damit der Glööckler jeden Tag mit schöönem Gesicht vor die Kamera treten kann. "Wenn so ein 20-jähriges Gift neben mir sitzt, dann möchte ich daneben natürlich brillieren", erklärt er im RTL-Interview.

Den Wunsch, anders aussehen zu wollen, hatte er schon fast immer. Bereits mit sechs Jahren wollte er sich optisch verändern und sogar aussehen wie der ägyptische Tutanchamun, verrät er im t-online-Interview. Mit 18 hatte er sich die Augenbrauen abrasiert und sie höher setzen lassen. Die erste Spritze habe er erst mit 30 bekommen.

Doch auch vor den Beauty-Eingriffen hat sich Harald Glööckler von der Masse abgehoben. Ob bunte und lange Fingernägel oder ausgefallene Kleidung, der Glööckler war bereits seit 1995 recht extravagant und trug von diesem Zeitpunkt an auch seinen Bart mit Wiedererkennungswert.

So sah Harald Glööckler vor 20 Jahren aus:

Bereits im Jahr 2002 trug der TV-Star extravagante Kleidung und den typischen Bart. Foto: dpa (Archiv)

Für Harald Glööcker steht nach der Corona-Pandemie eine Generalüberholung an

Wie viele Eingriffe er bereits hinter sich hat, weiß er nicht. Schönheits-OPs, bei denen er unters Messer kam, habe er nur zwei gehabt - eine Augenlidstraffung und Fettabsaugung. Ansonsten kann er die Male, die er zum Beispiel Botox gespritzt bekommen hat oder gelasert wurde, nicht mehr zählen.

Harald Glööckler eröffnete 1999 seinen ersten Pompöös Shop in Stuttgart. Foto: dpa (Archiv)

Der TV-Star und Modedesigner ist mit seinem Aussehen glücklich. Doch auch in Zukunft will er noch einiges an sich machen lassen. Im Interview erzählte er, dass er gerne ein paar Pfunde weniger hätte und dass nach der Corona-Pandemie sowieso noch eine Generalüberholung bei ihm anstehe.