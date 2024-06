Blankenburg/Berlin. - Seit Wochen kämpft der beliebte Schauspieler Heinz Hoenig, der zusammen mit seiner Frau Annika Kärsten-Hoenig in Blankenburg (Sachsen-Anhalt) lebt, gegen den drohenden Tod. Nun gibt es aktuelle News.

Vor Aorta-OP: Schauspieler Heinz Hoenig seit Wochen auf der Intensivstation

Seit mehr als einem Monat liegt Hoenig bereits im Krankenhaus auf der Intensivstation. Er benötigte zwei Operationen, um zu überleben. Die erste Operation an der Speiseröhre verlief erfolgreich. Doch aktuell ist der Schauspieler laut Medienberichten immer noch zu schwach für eine lebenswichtige OP an der Aorta.

Schauspieler Heinz Hoenig kämpft zurzeit um sein Leben. Foto: dpa | Uwe Zucchi

Managerin Birgit Fischer-Höper äußerte gegenüber "Brisant", dass Hoenig sich weiterhin auf der Intensivstation befindet. Er werde zudem künstlich beatmet und ernährt. Gegenüber RTL sagte sie zudem, dass er dadurch natürlich auch sehr gehandicapt und eingeschränkt sei.

Immerhin: Er ist bei Bewusstsein und sogar ansprechbar, heißt es.

Schauspieler Heinz Hoenig: Ansprechbar und bei Bewusstsein

Das zwischenzeitliche künstliche Koma habe er zwar fürs Erste überwunden, eine konkrete Prognose könne es aber nicht geben. Bis die Aorta-OP stattfinden könne, müsse sich der Zustand des Patienten deutlich stabilisieren.

In einem Interview mit RTL erklärt Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig: "Man muss schauen, inwieweit man Heinz von der Beatmung wegkriegt, damit er wieder selbständig atmen kann."

Heinz Hoenig: Menschen schenken Familie Pakete und wünschen Kraft

Wenn dies passiert sei, könne über die Operation gesprochen werden.

Immerhin: Vielen Menschen geht die Situation ebenso so ans Herz. Sie wollen in Form von Geldspenden und Geschenken den Schauspieler und seiner Familie aufmuntern. "Vor ein paar Tagen haben wir ein Paket von einer ganz lieben Familie zugeschickt bekommen. Darin befanden sich unter anderem diese wunderschönen Armbänder, die die kleine Tochter extra für uns mit ganz viel Liebe angefertigt hat", so Annika Kärsten-Hoenig auf Instagram.

Darauf geschrieben seien Worte wie "Kraft", "Energie" und "Gesundheit".

Lange sei Hoenig zudem privat versichert gewesen. Da die Beiträge irgendwann zu hoch für das Budget des Schauspielers gewesen seien und gesetzliche Versicherungen eine Aufnahme abgelehnt hatten, lebt er seit einigen Jahren ohne Absicherung. Deswegen wurde eine Spendenkampagne ins Leben gerufen. Spendenziel: 500.000 Euro.