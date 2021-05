Sänger von Milli Vanilli stirbt an Corona

John Davis war die Stimme hinter Milli Vanilli. Er starb mit 66 Jahren in Folge einer Corona-Erkrankung.

Fürth - John Davis, einer der echten Sänger der Band „Milli Vanilli“ ist tot. Das teilte die Tochter des Musikers am Montagabend via Facebook mit. „Leider ist mein Vater heute Abend durch das Coronavirus gestorben. Er machte viele Menschen glücklich mit seinem Lachen und Lächeln, seinem fröhlichen Geist, seiner Liebe und vor allem durch seine Musik. Er hat der Welt so viel gegeben! Bitte gebt ihm den letzten Applaus. Wir werden ihn sehr vermissen“, schrieb Jasmin Davis.

Der Sänger und Songschreiber aus dem fränkischen Fürth wurde unter anderem als Sänger der Popband „Milli Vanilli“ bekannt. Dass sich auf der Bühne jedoch nur Tänzer zu Playback bewegten, sorgte 1990 für einen Musikskandal. Davis war bis zuletzt als Musiker aktiv. Lokale Medien berichten, dass er noch in der vergangenen Weihnachtszeit für die Mitarbeiter des Klinikums Nürnberg sang. "Die Lieder sind für alle", sagt Davis, "weil die so hart arbeiten“, sagte er damals. (mz)