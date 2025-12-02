Der Hamburger Liedermacher Rolf Zuckowski sorgt auf seine Weise für weniger Unfälle im Straßenverkehr. Und zwar mit seinen Liedern. Wie geht es ihm als 78-Jährigen auf der Straße?

Ob jung oder alt - mit den Liedern von Rolf Zuckowski kann die Achtsamkeit auf der Straße geschärft werden. (Archivbild)

Hamburg - Der Hamburger Liedermacher Rolf Zuckowski fährt nach eigenen Angaben mit seinen 78 Jahren noch gern Auto und fühlt sich dabei auch noch sicher. „Aber ich versuche, mich sehr, sehr aufmerksam selbst zu beobachten. Meine Frau und ich beobachten uns gegenseitig. Wenn uns etwas auffällt, sagen wir verlängerte Reaktionszeiten oder eine gewisse Langsamkeit in Situationen, dann sprechen wir uns auch gegenseitig drauf an“, sagte der Norddeutsche der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. „Aber ich hatte bisher wirklich keine kritische Situation - sonst würde ich das Autofahren vielleicht langsam auch infrage stellen.“

Ehrenkommissar mit Dienstausweis und Handschellen seit April

Rolf Zuckowski setzt sich mit seinen Liedern seit Jahren für mehr Sicherheit im Straßenverkehr ein. Allein die Lieder des 1978 erschienenen und 2009 überarbeiteten Albums „Schulweg-Hitparade“ dürften viele Kinder - und vielleicht auch Erwachsene - aufmerksamer auf den Straßen gemacht haben.

Im April ist Zuckowski deshalb in Hamburg sogar zum Ehrenkommissar der Polizei ernannt worden. Seitdem trage er immer einen kleinen Dienstausweis bei sich. „Ich habe ihn noch nie gebraucht, aber manchmal gibt es vielleicht eine Situation, wo das ein bisschen mit dem Augenzwinkern geht, dass ich sagen kann: Ich bin jetzt auch bei der Polizei.“