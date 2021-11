Roland Kaiser will zurück nach Dresden: Ticketverkauf der Kaisermania startet

Schlagersänger Roland Kaiser will 2022 nach zwei Jahren Absage durch Corona wieder die Kaisermania aufleben lassen.

Dresden/DUR/awe - Seit vielen Jahren prägen in den Sommermonaten die Konzerte von Schlagerstar Roland Kaiser (69) das Panorama des Elbufers in Dresden. Zweimal konnte die Konzertreihe aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden, doch für das kommende Jahr soll es endlich wieder einen Grund zum Feiern geben, für die Fans des Schlagerkönigs in spe.

Ticketinhaber der Kaisermania 2020/2021 mit exklusivem Vorkaufsrecht

Dabei soll die Kaisemania 2022 nicht nur im Rahmen vergangener Veranstaltung vonstattengehen, auch Kaisers 70. Geburtstag wird am Dresdner Elbufer mit zahlreichen Fans begangen. Dafür wird es auch erstmalig sechs Konzerte geben, die von Ende Juli bis Anfang August gespielt werden sollen.

Bis zum 15. November haben Ticketinhaber der Kaisermania 2020/2021 noch ein exklusives Vorkaufsrecht für die Konzerte im kommenden Jahr. Der exklusive Vorverkauf für die Kaisermania 2022 startet am 16. November, 12 Uhr.

Roland Kaiser meldete sich zudem persönlich via Facebook an seine Fans um die Kaisermania im kommenden Jahr anzukündigen. "Meine Band und ich können es kaum Erwarten, nach 3 Jahren Pause endlich wieder vor dieser beeindrucken Kulisse für Euch zu spielen", so der 69-Jährige.