Rihanna ist schwanger und zeigt freizügig  ihren Baby-Bauch

New York/DUR/it - Bereits seit einiger Zeit kursieren Gerüchte, dass Rihanna Mutter wird. Angefangen hat es zunächst Ende November als als Rihanna am 30. November anlässlich der Unabhängigkeit des Staates Barbados vom britischen Königreich in ihrer Heimat zu Gast war und als Nationalheldin geehrt wurde.

Bei der Veranstaltung trug die 33-Jährige ein hautenges Kleid und ihre Fans vermuteten, dass sie darunter einen Schwangerschaftsbauch versteckt. Bislang hielt sich die Pop-Sängerin bedeckt. Doch betrachtet man nun den Baby-Bauch, ist rein rechnerisch klar, dass sie bereits bei dieser Veranstaltung schwanger gewesen sein muss.

Nun zeigte sie sich in New York City bei einem Spaziergang mit ihrem Freund recht freizügig. Nur mit einem Mantel bekleidet, den sie halboffen trägt, posiert sie für die Fotografen, wie Daily Mail berichtet.

Auf den Fotos ist deutlich ein Baby-Bauch zu erkennen. Abgesehen von den Aufnahmen, die recht eindeutig zu sein scheinen, hat sich Rihanna noch nicht offiziell zu ihrer Schwangerschaft geäußert. Mit ihrem 33-jährigen Partner, mit dem sie seit einigen Monaten zusammen ist, würde sie nun ihr erstes Kind bekommen.