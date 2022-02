Reality-TV-Star Rafi Rachek will mit Partner Sam Dylan in Castingshow nach Mutter für ihr Kind suchen

Reality-TV-Darsteller Rafi Rachek will mit seinem Partner in einer Castingshow eine geeignete Mutter suchen, die ihr zukünftiges Kind austragen soll.

Köln/DUR/awe - Es klingt nach der wohl ungewöhnlichsten Sendung im deutschen Fernsehen. Die Reality-TV-Stars Rafi Rachek und Sam Dylan fanden einander die große Liebe und wollen nun Eltern werden. Eine geeignete Mutter, die das Kind des Paares austragen soll, wollen Rachek und Dylan in einer Castingshow finden.

Der Kinderwunsch soll sich so bald erfüllen. Für schwule Väter ist der Kinderwunsch in Deutschland mit großen Hürden verbunden. Homosexuelle Paare können ein Kind adoptieren, doch eine Leihmutterschaft ist gesetzlich verboten.

Die Reality-TV-Stars haben sich für das Modell Co-Parenting entschieden - beide wollen das zukünftige Kind dann gemeinsam mit der leiblichen Mutter großziehen. Laut Bild soll die Castingshow bald auf einer bekannten Streamingplattform ausgestrahlt werden. Auf der Webseite "All we need is Love" können sich interessierte Frauen für die Sendung bewerben.