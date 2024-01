Los Angeles/London - Prinz Harry (39) ist bei einer Veranstaltung in den USA für Verdienste um die Luftfahrt geehrt worden. Bei einer Zeremonie in Beverly Hills sei er am Freitag in die Reihe der „Living Legends of Aviation“ aufgenommen worden, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Samstag. Der jüngere Sohn des britischen Königs Charles III. war früher Hubschrauberpilot beim britischen Militär und zweimal in Afghanistan im Einsatz.

In der der Vergangenheit wurden zum Beispiel der frühere Astronaut Buzz Aldrin, Techunternehmer Elon Musk und Schauspieler Tom Cruise geehrt. Schauspieler John Travolta war Gastgeber. Harry hat sich von seinen royalen Aufgaben losgesagt und lebt mit seiner Frau Herzogin Meghan, die bei der Feier nicht teilnahm, in den USA.