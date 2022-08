Prinz Charles lobt Widerstandsfähigkeit der Jugend

Justin Tang/The Canadian Press via AP/dpa

London - Prinz Charles (73) hat die mentale Widerstandsfähigkeit junger Menschen während der Corona-Pandemie gelobt und Ältere zur Solidarität in der Klimakrise aufgerufen. „Wenn man die Widrigkeiten bedenkt, mit denen sie zu tun hatten, ist es erstaunlich, die Resilienz und den Ehrgeiz junger Menschen angesichts nie da gewesener globaler Herausforderungen zu sehen“, sagte der britische Thronfolger in einer Videobotschaft zum Internationalen Jugendtag der Vereinten Nationen am Freitag.

Charles, der sich seit vielen Jahren für den Umwelt- und Klimaschutz einsetzt, rief dazu auf, junge Menschen dabei zu unterstützen, ins Berufsleben zu finden. Er betonte dabei die Bedeutung von Jobs in der klimafreundlichen Industrie. Die Bedrohung durch den Klimawandel und den sich beschleunigenden Verlust der Biodiversität werde von der jüngeren Generation als besonders drängend empfunden, sagte Charles und fügte hinzu: „Die Vereinten Nationen bitten uns darum, das Potenzial aller Generationen zusammenzubringen als Akt einer Generationen übergreifenden Solidarität.“