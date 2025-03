Nach der Nachricht vom Tod von Oma "Lotti" wendet sich Pfleger Rashid Hamid in einem Video auf Instagram mit einer emotionalen Botschaft an seine Follower.

Warum sich Influencer Rashid Hamid so emotional an seine Follower wendet

Hamburg. - Nach dem Tod seiner geliebten Oma "Lotti" und einer Nachricht mit dem Inhalt "An Oma Lotti kommt keiner ran. Lotti war einfach die beste" richtet Pfleger Rashid Hamid (32) deutliche Worte an seine Community und Follower auf Tik-Tok und Instagram.

Influencer-Pfleger Hamid spricht zum Tod von Oma "Lotti"

"Freunde, ich kann euch alle verstehen und es ist mir auch bewusst, aber diese große Lücke, die ich habe, die kann keine Person füllen", startet Hamid sein Video. "Durch den Verlust von Oma Lotti habe ich meine beste Freundin verloren und das kann keiner ersetzen."

Dennoch gehe für ihn das Leben weiter. Sein Job als Pfleger erfülle ihn: "Es macht mich glücklich, anderen Menschen eine schöne Zeit zu ermöglichen."

Er versuche, so Hamid weiter, Zeit mit den meist älteren und hilfsbedürftigen Menschen zu verbringen und ihnen ein Lächeln zu schenken. "Der Tod oder der Verlust, der gehört in meinem Job dazu", stellt er klar.

Pfleger Rashid Hamid: "Man muss trotzdem nach vorne schauen"

Er könne verstehen, wenn seine Follower eine andere Sicht auf die Dinge hätten, aber er müsse weitermachen. "Ich kann doch jetzt nicht den Rest der Bande vergessen und alles so stehen lassen. Das geht nicht. Man muss trotzdem nach vorne schauen", versucht er klarzumachen.

"Ich hatte aber noch nie so eine nahe Bindung wie mit Oma Lotti gehabt. Aber es gehört dazu."

Durch seine Präsenz in den sozialen Medien und seine Reichweite wolle er ein Vorbild sein und den Leuten zeigen, "wie geil der Job ist und dass man die ältere Generation nicht vergessen darf und auch nicht die Beeinträchtigten".

User pflichten Influencer auf Instagram bei

Viele Nutzer pflichten ihm in den Kommentaren bei. So schreibt beispielsweise dor.patrick.3: "Du bist ein unglaublich toller Mensch! Von dir sollte es unzählige mehr geben! Danke für deine Aufgabe, die du für dich selbst gewählt hast. Meinen größten Respekt! 🙏🏻"

diana_1606_wh schreibt: "Schöne Worte Rashid ❤️. Ich verstehe dich vollkommen. Du machst alles richtig. Du bist einfach ein Herzensmensch ❤️."

Und helgi175 bringt es auf den Punkt: "An Oma Lotti muss niemand herankommen. Alle, ob Heiko, Oma Edith, Barbara oder Thorsten, sind auf ihre Art und Weise einzigartig, so wie Oma Lotti einzigartig war. Vergleiche sind unangebracht 🙏"

Pfleger Rashid Hamid ist Vater geworden

Der Pflege-Influencer Rashid Hamid konnte kurz nach dem Tod von Oma "Lotti" auch eine gute Nachricht verkündigen. Hamid ist nämlich Vater geworden! Der Pfleger postete dazu ein erstes Bild seines Babys auf Tik Tok mit den Worten:

"Hey Freunde, es gibt etwas, das ich bisher noch nicht mit euch geteilt habe. In den letzten Tagen ist so viel passiert, dass ich es erst jetzt wirklich in Worte fassen kann. Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle – zwischen tiefster Trauer und größtem Glück. Vor ein paar Tagen ist meine beste Freundin Oma Lotti von uns gegangen. Ein Mensch, der mein Leben so sehr geprägt hat, voller Liebe, Wärme und Weisheit."