Olympiasiegerin Kristina Vogel spielt in TV-Soap mit

Köln - Die zweimalige Olympiasiegerin Kristina Vogel spielt in einer Daily Soap mit. Die 34 Jahre alte Ex-Bahnradsportlerin wird am 18. November in der RTL-Serie „Unter uns“ zu sehen sein, wie der Sender berichtete. „Als man mir angeboten hatte, Teil der Schillerallee zu werden, war meine Freude natürlich riesengroß“, sagte Vogel laut Mitteilung. „Ich musste nicht weiter über meine Entscheidung nachdenken. Ich kann hier zudem hervorragend auf den RTL-Spendenmarathon aufmerksam machen.“

Zum Inhalt der „Unter uns“-Folge: Die zweimalige Bahnrad-Olympiasiegerin Vogel, die seit einem Trainingsunfall auf einen Rollstuhl angewiesen ist, verbringt eine Nacht in der Pension Maybach. Beim Einchecken lobt sie im Gespräch mit Ute Huber (Isabell Hertel) das Engagement der Schillerallee. Jedes Jahr sammelt die Gemeinschaft für den RTL-Spendenmarathon. Als Dankeschön übergibt die Sportlerin Ute ein kleines Geschenk. Die Benefiz-Veranstaltung des Senders läuft dieses Jahr am 21. und 22. November.

„Unter uns“ läuft täglich von Montag bis Freitag um 17.30 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.