Berlin - Die beiden kündigten es schon an: Bill Kaulitz und Nina Chuba machen gemeinsame Sache. Die neue Single der 26-Jährigen „Fata Morgana“ ist noch mal als Remix mit Tokio Hotel herausgekommen. „Wenn ich früher nicht Tokio Hotel und Bill Kaulitz gehört hätte, würde es den Song so wahrscheinlich gar nicht geben“, schrieb die Musikerin auf Instagram.

Bill Kaulitz (35) hatte im Podcast „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“ mit seinem Bruder Tom erwähnt: „Wir waren diese Woche im Studio und können schon mal verraten: Wir haben zwei Feature aufgenommen. Eins kommt schon sehr, sehr bald mit einer deutschen Sängerin, die ich sehr liebe.“

In der neuen düsteren Single, die Nina Chuba vergangenen Woche veröffentlicht hatte, geht es ums betrogen werden. Kaulitz hatte die Single schon vor dem Feature auf TikTok beworben. In der Neuauflage singt der Frontmann von Tokio Hotel in Anlehnung an einen erfolgreichen Songtitel seiner Band: „Wie ein Geisterfahrer in die Nacht. Durch den Monsun der letzte Tag“.