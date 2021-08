Neuer Song von Helene Fischer feiert am Freitag Premiere

Im Juli hatte die Sängerin den neuen Song angekündigt, jetzt ist es endlich soweit. Mit an Bord hat Fischer einen bekannten Musikerkollegen, mit dem sie schon öfter auf der Bühne stand.

Berlin - Fans erwarten mit Spannung das neue Lied von Helene Fischer an diesem Freitag.

Die Sängerin, die gestern ihren 37. Geburtstag feierte, postete schon zwei Tage vor der für Freitagabend um 18.45 Uhr bei Youtube geplanten Veröffentlichung des Videos von „Vamos a marte“ einen Vorgeschmack bei Instagram: „Ich halte es nicht mehr länger aus.“ Sie könne es selbst kaum erwarten, schrieb sie.

Helene Fischer: Neues Video zu Song „Vamos a marte

In dem Popsong-Ausschnitt sind auf Discobeat die folgenden Zeilen zu hören: „Vamos a marte, wir sprechen eine Sprache. Du spürst, was ich sage. Du liest meinen Körper - keine Wörter.“

In dem Video trägt Fischer zur schwarzen Marlenehose ein gecropptes Glitzertop mit Schulterpolstern, einen Pferdeschwanz und große Creolen mit Strass.

Premiere am Freitag



Das Musikvideo zum Comeback-Duett feiert Premiere auf allen Sendern der Mediengruppe RTL. Los geht es bei RTL gegen 18.40 Uhr vor der Hauptnachrichtensendung, kurz darauf folgen Vox, RTLplus, VOXup und ntv, später auch Nitro und Super RTL.

Duett mit „Despacito“-Sänger Luis Fonsi



Fischer („Atemlos“) hatte das neue Lied im Juli angekündigt: „Am 06. August 2021 geht's endlich los! Ich liebe diesen Song - mit keinem Geringeren als dem großartigen Luis Fonsi!“

Fonsi landete 2017 den Welthit „Despacito“, bis heute in Deutschland der erfolgreichste Sommerhit in Sachen Charts-Platzierung. Mit Fonsi trat Fischer schon öfter auf, etwa in ihrer weihnachtlichen „Helene Fischer Show“ 2018.