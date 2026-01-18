Statt auf der Bühne ging es für Moderatorin Victoria Swarovski im Auto bei der Rallye Dakar durch Saudi-Arabien. Nun äußert sie sich.

Berlin - Liebeserklärung nach ihrer Teilnahme bei der Rallye Dakar: Moderatorin Victoria Swarovski hat bei Instagram ihrem Freund Mark Mateschitz für seine Unterstützung gedankt. „Danke an meine große Liebe @m.mateschitz“, schrieb die 32-Jährige. „Ohne dich hätte ich dieses Rennen nie gefahren – und nicht einmal in Erwägung gezogen, überhaupt an den Start zu gehen.“ Seine Unterstützung habe alles möglich gemacht.

Mark Mateschitz, Sohn von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz, nahm ebenfalls an dem Rennen teil. Beide sind in dem Instagram-Post auf einem Foto zu sehen – freudestrahlend vor einem Rennwagen.

Die Rallye Dakar ging am Samstag zu Ende. Sieger ist Nasser Al-Attiyah aus Katar. Der 55-Jährige triumphierte nach 13 Etappen durch Saudi-Arabien zusammen mit seinem belgischen Navigator Fabian Lurquin erstmals für Dacia. Die Rallye gilt als die bedeutendste Langstrecken- und Wüstenrallye der Welt.

Was Swarovski über das Rennen sagt

Swarovski schrieb mit Blick auf ihre Teilnahme, es sei ein unglaublicher Start ins Jahr 2026 gewesen. „Das mit Abstand Härteste, was ich bisher gemacht habe – aber ich bin unfassbar stolz auf uns alle, dass wir das gemeinsam geschafft haben.“ Sie danke dem erfahrenen Navigator Stefan Henken als Beifahrer.

Keine Angaben machte Swarovski zu ihrer genauen Platzierung. In dem Instagram-Post hieß es: „Ich bin Dakar-Finisher.“ Medienberichten zufolge fuhr sie unter dem Pseudonym „Vic Flip“ und landete auf Position 98.