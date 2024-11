Köln - Model Romina Palm und Unternehmer Christian Wolf erwarten ein gemeinsames Kind. Das verkündete das Paar mit einem Post auf Instagram. Beide waren demnach „überwältigt“, als sie von der Schwangerschaft erfuhren, wie das Paar auf der Plattform schrieb. Die 25-Jährige und ihr Partner seien „voller Freude über dieses kleine Wunder“.

Mehrere Fotos zeigen die ehemalige Teilnehmerin von „Germany's Next Topmodel“ mit Wolf am Strand, die Hände der beiden an ihren Bauch gelegt. Dazu sind Aufnahmen von positiven Schwangerschaftstests zu sehen und Ultraschall-Bilder.

Gegenüber dem „Gala“-Magazin berichtet Palm, sie habe sehr früh gespürt, „dass etwas anders gewesen ist“. Sogar noch „bevor meine Periode ausgeblieben ist“. Laut Christian Wolf hätten sich beide Kinder gewünscht, allerdings eher als „langfristiges Ziel“. Für Palm war die Schwangerschaft „extrem überraschend“. Nun sei sie voller Vorfreude auf ihren neuen Lebensabschnitt.