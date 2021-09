Mit Entschlossenheit ans Ziel - Salma Hayek wird 55

Berlin - Sie ist eine Schauspielerin, die auch in eher mittelmäßigen Filmen noch für Lichtblicke sorgt. Gerade ist Salma Hayek in dem Actionfilm „Killer's Bodyguard 2“ zu sehen, und sorgt dort für spannende Momente.

Der Film ihres Lebens bislang war „Frida“ (2002), ein Biopic über die mexikanische Malerin Frida Kahlo (1907-1954). Hayek hatte die Verfilmung des Lebens ihrer Landsmännin jahrelang vorangetrieben und übernahm die weibliche Hauptrolle - bis heute ihr größter Erfolg, der ihr nicht zuletzt eine Oscar-Nominierung als Beste Schauspielerin einbrachte.

Der Durchbruch in Hollywood war ihr bereits 1995 mit dem Western „Desperado“ gelungen, als sie neben Antonio Banderas dessen Retterin und Geliebte verkörperte. Unvergessen: eine lange, intime Bettszene der beiden. Der Regisseur Robert Rodriguez hatte Hayek engagiert und besetzte sie ein Jahr später wieder, diesmal in der Horror-Travestie „From Dusk to Dawn“: Sie begeisterte das Publikum als nur leicht bekleidete, laszive Tänzerin mit viel Oberweite in einem Nachtclub; um ihren Hals und Oberkörper eine dicke, gelbe Pythonschlange.

Geboren am 2. September 1966 als Tochter einer Opernsängerin und einem Manager im Öl-Geschäft, übernahm sie 1989 die Titelrolle einer mexikanischen Telenovela. Zwei Jahre darauf ging sie - nur holprig Englisch sprechend - allein nach Los Angeles, wo sie feststellen musste, dass sie - in Mittel- und Südamerika ein Star - nun höchstens noch mit Nebenrollen als Mätresse oder Hure rechnen konnte. Doch damit wollte sich die temperamentvolle, 1,57 Meter große Schönheit nicht begnügen. Sie kämpfte sich durch.