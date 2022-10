Melanie Müller: Zicke zacke oder Nazi-Gruß?

Leipzig/DUR - Die Ballermann-Sängerin Melanie Müller (34) tourt seit Jahren mit Stimmungsmusik durch die Festzelte der Republik. Ein Auftritt in Leipzig hat jetzt die Polizei auf den Plan gerufen. Hat sie dort den sogenannten Hitlergruß gezeigt oder nicht - das ist jetzt Gegenstand von Ermittlungen.

Melanie Müller: Hitlergruß bei Konzert in Leipzig?

"Es geht um den Verdacht des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen nach Paragraf 86a StGB", sagte eine Polizeisprecherin. Müller wehrt sich vehement gegen die Vorwürfe und distanziert sich von Nazis.



Sängerin Melanie Müller trat als Showact auf einer privaten Geburtstagsfeier in Leipzig auf. Doch bei dem Auftritt am 17. September waren die Songs der Schlagersängerin nicht die einzigen "Gesangseinlagen", die zu hören waren. In einem Videomitschnitt ist zu sehen und zu hören, wie mehrere Gäste lautstark "Sieg Heil" rufen.

Müller schaut währenddessen leicht verlegen zu Boden und versucht den verfassungsfeindlichen Rufen durch eine "Zicke-Zacke"-Anfeuerung Abkehr zu verschaffen.

Melanie Müller distanziert sich von Rechtsextremismus

„Ich habe den dort mir unterstellten „Hitlergruß“ nicht gezeigt“, teilte die 34-Jährige Melanie Müller auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. „Ich weise darauf hin, dass ich mich in den vergangenen 11 Jahren weder in irgendeiner Weise auch nur annähernd rassistisch, rechtsradikal oder in anderer Weise verfassungsfeindlich geäußert habe, etwaige Gesten gezeigt oder auch nur ansatzweise derartige Meinungen geäußert oder gebilligt habe.“

Ein Polizeiauto verlässt das Grundstück der Ballermann-Sängerin Melanie Müller in Leipzig Foto: Heiko Rebsch/dpa

Staatsschutz ermittelt gegen Melanie Müller

Nach dem Eklat um einen mutmaßlichen Nazi-Gruß der Ballermann-Sängerin Melanie Müller hat die Polizei am Donnerstag das Wohnhaus durchsucht. Es gehe in dem Zusammenhang um die Ermittlungsverfahren zu dem Verdacht des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Leipzig auf Anfrage.

Das Staatsschutz-Dezernat der Leipziger Kriminalpolizei ermittelt gegen Melanie Müller wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Bei solchen Kennzeichen kann es sich um Fahnen, Abzeichen, Uniformstücke, Parolen und Grußformen handeln. Am Donnerstag hatten Beamte Müllers Haus durchsucht.

Der Lebensgefährte der 34-Jährigen hatte der "Bild"-Zeitung gesagt, dass Müller während der polizeilichen Maßnahmen nicht zu Hause war. Auf Anfrage der dpa äußerte sich Melanie Müller zunächst nicht

Melanie Müller, einst Dschungelkönigin und "Promi Big Brother"-Gewinnerin, weist jede Nähe zu Nazis zurück. "Ich habe mit Rechtsradikalen oder nationalistischem Gedankengut nichts am Hut. Ich verurteile das aufs Schärfste", schrieb die Sächsin in einem Instagram-Post.

Melanie Müller: Stellungnahme auf Instagram gepostet

Müller lässt ihre Fans seit langem intensiv an ihrem Leben teilhaben - besonders über Instagram. Dort postet sie nicht nur Fotos von ihren Auftritten, sondern auch Bilder ihrer beiden kleinen Kinder Mia Rose und Matty. Auch zu den Vorwürfen und Ermittlungen äußerte sie sich ausführlich dort und verwies auf ihr Statement.

Die "böswilligen Behauptungen" gingen an ihre Substanz und sie sei gerade körperlich ziemlich angeschlagen, schrieb die 34-Jährige. Daher werde sie sich die nächsten Tage etwas zurückziehen, erholen und versuchen, das Ganze zu verarbeiten. Sie müsse auch ihre Kinder schützen.

Melanie Müller als Schlagersängerin und Dschungelkönigin bekannt

Melanie Müller wurde im sächsischen Oschatz geboren. 2014 gewann Müller die achte Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" und trat danach noch in zahlreichen ähnlichen TV-Formaten auf. Als Schlagersängerin singt Melanie Müller auf Mallorca unter anderem in den Diskotheken Bierkönig und Oberbayern und tritt bei gebuchten Veranstaltungen auf.



Auf der spanischen Ferieninsel eröffnete Müller auch einen "Grillmüller"-Imbiss, in dem sie selbst schon Bratwürste über die Theke reichte. Voriges Jahr machte die Trennung von ihrem Ehemann und Vater ihrer Kinder Schlagzeilen.