Medienberichte: Tante und Cousine von Stefan Mross erschossen

Salzburg - Schock bei Volksmusiker Stefan Mross: Bei den beiden in Österreich ermordeten Frauen soll es sich um seine Tante und Cousine handeln. Das berichten mehrere Medien, unter anderem die Bild-Zeitung. Die beiden Opfer sind 50 und 76 Jahre alt. Bei dem Täter soll es sich um einen Stalker der jüngeren Frau handeln. Die Frauen wurden in ihrem Haus erschossen.

Die Tat hatte sich in einem Einfamilienhaus in Wald-Siezenheim bei Salzburg ereignet. Dort soll es einen Streit mit dem 51-jährigen gegeben haben. Nachbarn hörten nach Angaben der Polizei den Lärm und Schüsse. Sie sahen auch einen Mann flüchten, so die Bild-Zeitung. Die Polizei habe nur noch den Tod der beiden Frauen feststellen können. Sie sollen durch mehrere Schüsse in den Kopf gestorben sein.



Die Beamten fanden die toten Frauen vor dem Eingang des Hauses. Laut Bericht soll der mutmaßliche Täter die Morde einer Freundin telefonisch in einer Mailbox-Nachricht gestanden haben. Bei einem zweiten Anruf rief der Verdächtige die Polizei an und drohte, sich umzubringen.

Stunden später stellte sich der 51-Jährige, mutmaßlich ein Privatdetektiv, einer Spezialeinheit der Polizei. Wie die Bild berichtet, wurde er auf einem Campingplatz am Wolgangsee festgenommen und gab seine Schusswaffen heraus.



Laut dem TV-Sender "PLUS 24" soll der Festgenommene die Cousine von Mross schon seit Ende 2020 gestalkt haben. Er soll sie mit Briefen, Anrufen und Paketen belästigt haben. (mz)