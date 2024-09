Los Angeles - US-Schauspieler Sebastian Stan spielt eigenen Angaben zufolge in den Augen seiner Mutter mit zu viel Ausdruck im Gesicht. Bei einem kürzlichen Besuch habe sie ihm gesagt „Ich muss dir etwas sagen, aber reg dich nicht auf“, erzählte der 42-Jährige („Avengers“) seinem Schauspiel-Kollegen Colman Domingo im „The A24 Podcast“. „Sie meinte: "Sei ein bisschen weniger intensiv mit deinem Gesicht"“, erzählte Stan.

Seine Mutter habe ihm erklärt, sie sorge sich um „diese Linien“ in seinem Gesicht, wenn er darin so viel Ausdruck zeige, führte Stan aus. „Sie sagte: "Besorg dir eine Feuchtigkeitscreme".“

Der in Rumänien geborene Stan wurde vielen als „Winter Soldier“ aus den „Avengers“-Filmen bekannt. Auf der Berlinale gewann er in diesem Jahr einen Silbernen Bären für seine Hauptrolle in der Tragikomödie „A Different Man“. In der Filmbiografie „The Apprentice“, die im Mai bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes Premiere feierte, spielt er einen jungen Donald Trump.