Nach ihrem Zusammenbruch ist Madonna weiter auf dem Weg der Besserung. In einem kleinen Clip bringt sie ihre Glücksgefühle zum Ausdruck - und erinnert an die Anfänge ihrer Karriere.

New York - Popsängerin Madonna hat sich nach ihrem Krankenhaus-Aufenthalt im vergangenen Monat mit einem kleinen Tanz-Video bei ihren Fans gemeldet. In dem kurzen Clip auf Instagram schwingt die 64-Jährige leicht die Hüften zu ihrem eigenen Song „Lucky Star“ (Glücksstern), zwinkert, haucht einen Kuss in die Kamera und bewegt dann auch ihre Hände zu der Musik.

„Meinen Körper wieder bewegen und nur ein kleines bisschen tanzen zu können gibt mir das Gefühl, der glücklichste Star auf der Welt zu sein“, schrieb die Musikerin in Anspielung auf ihren Songtitel dazu. „Danke an alle meine Fans und Freunde! Auch ihr müsst meine Glückssterne sein!“

Die Sängerin verweist in dem Post noch auf den 40. Jahrestag ihres Debütalbums „Madonna“ - „Lucky Star“ ist das erste Lied darauf. Wegen einer schweren bakteriellen Infektion hatte Madonna im Juni mehrere Tage auf der Intensivstation verbringen müssen und ihre eigentlich ab Mitte Juli geplante Welttournee zunächst verschoben.

Wie sie schon vor mehreren Wochen mitteilte, befindet sie sich inzwischen jedoch auf dem Weg zur Besserung. Die Konzerte in Europa - darunter in Köln und Berlin im November - sollen demnach ab dem Herbst wie geplant stattfinden.